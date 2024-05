De Monster Hunter franchise is één van de grootste series van Capcom en nu Monster Hunter: World inmiddels bijna 6 jaar oud is, wordt het tijd voor een nieuw, groot deel in de reeks. Die gaan we krijgen in de vorm van Monster Hunter Wilds, die tijdens The Game Awards in 2023 werd aangekondigd.

Bij de aankondiging gaf Capcom aan dat we in de zomer van 2024 meer mochten verwachten en hoewel het nog niet officieel zomer is, hebben we nu wel nieuwe beelden van de game om te laten zien. Monster Hunter Wilds kwam namelijk ook even voorbij tijdens State of Play. Check de nieuwe footage hieronder.

Via het PlayStation Blog kun je en uitgebreid artikel over de game vinden met meer details. Monster Hunter Wilds verschijnt in 2025 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.