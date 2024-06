Op X heeft Netflix laten weten dat ze een samenwerking met Mojang Studios aan zijn gegaan. Deze studio kennen we natuurlijk van het immens populaire spel Minecraft. De samenwerking is een nieuwe animatie serie die er binnenkort al zit aan te komen als we deze korte teaser mogen geloven.

Waarover de serie gaat is nog niet bekend, maar hieronder kan je de teaser in kwestie bekijken die wel heel knallend uit de startblokken schiet, met dank aan een Creeper. Er zijn nog geen beelden van de serie opgenomen in de teaser, maar we vermoeden dat de eerste trailer niet lang meer op zich zal laten wachten.