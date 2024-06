Aanstaande vrijdag zal Summer Game Fest officieel aftrappen met een showcase en die show zal om 23:00 uur ’s avonds Nederlandse tijd beginnen. Vrij laat dus en het zal ook een vrij lange zit worden. De showcase zal namelijk zo’n 2 uur duren, zo heeft de organisatie via X aangekondigd.

Met een duur van twee uur ligt het in lijn met eerdere edities en we mogen vanzelfsprekend een hoop aankondigingen verwachten. Onder andere 2K Games zal een nieuwe game in één van hun geliefde franchises aankondigen, wat mogelijk Mafia 4 of BioShock is. Verder zal ook Sony hier nog aankondigingen doen als we de geruchten mogen geloven.

De showcase is vrijdagavond niet het enige, want in de nacht naar zaterdag volgen na Summer Game Fest nog Day of the Devs en Devolver Direct.