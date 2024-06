Amazon Prime Video liet recentelijk weten dat zij een tv-serie gaan maken gebaseerd op Tomb Raider. Netflix was echter al even bezig met een animatieserie en die zal later dit jaar te zien zijn op de streamingdienst.

In Tomb Raider: The Legend of Lara Croft gaat de bekende heldin achter een Chinees artefact aan, dat is gestolen uit Croft Manor. Dit gaat alleen niet zo gemakkelijk als Lara denkt en de dader blijkt een persoonlijke connectie met de heldin te hebben.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft zal op 10 oktober 2024 worden aangeboden op Netflix. Deze aankondiging gaat gepaard met een nieuwe trailer en die kan je hieronder bekijken.