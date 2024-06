Een aantal maanden geleden kondigde ontwikkelaar Cyan Worlds aan dat het originele team achter Riven bezig was met een remake van de puzzelgame. Het was toen nog onbekend wanneer we ook daadwerkelijk aan de slag zouden kunnen met het spel, maar daar is nu verandering in gekomen.

De remake van Riven is vanaf 25 juni beschikbaar voor de pc en Meta Quest 2 en 3. PlayStation VR2-gamers met een pc zouden vanaf augustus ook hun VR-headset kunnen gebruiken om Riven te spelen dankzij een adapter.

Bekijk de nieuwste trailer van de Riven remake hieronder.