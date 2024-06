Het immense succes wat Hogwarts Legacy heeft geboekt is iets waar Warner Bros. Games graag meer van wil zien. Dit jaar is voor Warner Bros. tot op heden niet bepaald een succes, wat komt door het zeer matig ontvangen Suicide Squad: Kill the Justice League. Een rapport van Bloomberg over Suicide Squad verklapt echter het bestaan van een Director’s Cut editie voor Hogwarts Legacy.

Warner Bros. zou namelijk wat personeelsleden van Rocksteady hebben opgedragen om Avalanche Software, de ontwikkelaar van Hogwarts Legacy, een handje te helpen met de Director’s Cut. Wat deze Director’s Cut precies zal inhouden is vooralsnog koffiedik kijken, maar we vermoeden dat het iets in de trend van wat extra content en wellicht wat commentaar van de ontwikkelaars zal zijn.

Zodra we meer weten lees je het natuurlijk hier.