In april kondigde Warhorse Studios Kingdom Come: Deliverance II aan met daarbij de belofte dat de game dit najaar zal verschijnen. Bij de aankondiging kregen we een trailer te zien en in de tussentijd heeft de ontwikkelaar wat video’s met beelden achter de schermen gedeeld.

Tijdens de Summer Game Fest Showcase kwam de game opnieuw voorbij, ditmaal met gameplay beelden van het nieuwe avontuur. Het ziet er behoorlijk indrukwekkend uit en je checkt de gameplay natuurlijk hieronder. Kingdom Come: Deliverance II is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Een echte releasedatum is er helaas nog niet, maar het zal in ieder geval dit jaar zijn.