Tijdens Summer Game Fest verscheen plots Sam Lake van Remedy Entertainment op het podium. Na het obligatoire ‘Herald of Darkness’ dansje, bracht hij zoals verwacht, nieuws over de eerste uitbreiding van Alan Wake II, Night Springs.

Dit DLC-pakket – dat overigens vanaf vandaag beschikbaar is – laat je in de huid kruipen van drie personages (Rose, sheriff Breaker en Jesse Faden uit Control), die elk hun eigen bizarre avontuur zullen beleven in de vorm van een aflevering van ‘Night Springs’, de fictieve Twilight Zone achtige reeks uit de Alan Wake franchise.

Daarnaast heeft Remedy ook duidelijk geluisterd naar de kritiek van de fans. Zij vonden het namelijk niet fijn dat Alan Wake II enkel digitaal verscheen en dus niet fysiek aangeschaft kon worden. Hier komt binnenkort verandering in. Deze herfst nog zal je een fysieke deluxe editie van Alan Wake II kunnen kopen. We zijn benieuwd wat daar zoal in terug te vinden zal zijn.