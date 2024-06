Vorige week toonde Capcom tijdens State of Play gameplay van Monster Hunter Wilds en ze beloofden om meer over de game te delen tijdens Summer Game Fest. Dat is ook gebeurd en daarmee hebben we nu nog een trailer om te laten zien.

Die bekijk je natuurlijk hieronder en Capcom kon tijdens het praatje op het podium ook kwijt dat we tijdens Gamescom Opening Night Live nog een trailer mogen verwachten. Ook zal de game op de gamescom voor het eerst speelbaar zijn.