Menig JRPG fan heeft vast zitten juichen toen Katsura Hashino en Shigenori Soejima in beeld kwamen tijdens de Summer Game Fest Showcase. Dit duo is medeverantwoordelijk voor de Persona-serie en met Metaphor: ReFantazio blijven ze bij waar ze goed in zijn, maar zijn ze los van het Shin Megami Tensei-universum om zo met een heel andere wereld op de proppen te komen.

In de onderstaande trailer krijgen we wat gameplay te zien, komen we iets meer te weten over de personages in de game en zien we dat Metaphor: ReFantazio net als de Persona-games over een sociaal aspect zal beschikken. Metaphor: ReFantazio verschijnt op 11 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.