Je hebt games die digitaal én op disc verschijnen. Je hebt games die enkel digitaal verkrijgbaar zijn. En blijkbaar heb je ook titels die fysiek in de winkelrekken liggen, maar in plaats van een disc enkel een activatiecode voor een download bevatten. In die laatste categorie vinden we Black Myth: Wukong terug. Dat lezen we althans in deze FAQ op de officiële website van de game.

De ontwikkelaar van het spel – Game Science – betreurt dit, maar geeft in dezelfde FAQ meteen ook de reden dat er geen disc in de fysieke uitgave van Black Myth: Wukong zal zitten. Ze hebben namelijk het vermogen niet om discs te importeren, exporteren en transporteren. De studio hoopt dit probleem zo snel mogelijk op te lossen en later alsnog discs aan te bieden.