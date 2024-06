Visions of Mana werd vorige maand door de ESRB van een leeftijdscategorie voorzien. Dit is meestal een voorteken dat een game niet al te lang meer op zich zal laten wachten, en zeker een releasedatum niet. Nu weten we dat dat inderdaad zo is, want de titel is van een datum voorzien.

Square Enix heeft laten weten dat Visions of Mana op 29 augustus 2024 zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Er is ook een nieuwe trailer verschenen en die kan je natuurlijk hieronder bekijken.