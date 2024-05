Aan het einde van vorig jaar werd Visions of Mana aangekondigd, de nieuwste en tegelijk ook de meest uitgebreide game in de langlopende franchise. De game staat op de planning voor ergens deze zomer, maar een specifieke datum ontbreekt vooralsnog. Waarschijnlijk leren we binnenkort echter meer.

Visions of Mana heeft namelijk een officiĆ«le rating gekregen en dat betekent meestal dat een releasedatum niet zo heel veraf is. Verwacht dus binnenkort meer nieuws over deze titel te horen. De game kreeg overigens een ’teen-rating’ mee, met de volgende uitleg.

“This is a role-playing game in which players help adventurers on a quest to stop a villain from harming a goddess and magical tree. From a third-person perspective, players explore a fantasy world, interact with characters, and engage in melee-style combat against human-like enemies and fantasy creatures (e.g., dragons, harpies, giant insects). Players use swords, spears, knives, scythes, and magic to defeat enemies in frenetic combat. Battles are highlighted by explosions, impact sounds, and bursts of light. Additional special attacks are depicted in brief sequences, with close-up camera angles and screen-shaking effects. Some female characters are designed with revealing costumes (e.g., deep cleavage, bikini-like outfits).”