Dat Venom een enorm populair personage is, merk je onder andere aan het succes van de filmfranchise, waarvan binnenkort het derde deel in de bioscoopzalen belandt. De grote zwarte slechterik en/of antiheld dook eveneens op in Insomniacs Spider-Man 2.

Geruchten over een volwaardige Venom-game, één van dezelfde grootte als Spider-Man: Miles Morales, bleven niet lang uit en werden gisteren nog eens aangewakkerd. Tony Todd, de stemacteur achter Venom, wenste Yuri Lowenthal, de man die in Spider-Man 2 de titulaire held vertolkte, daar namelijk een gelukkige verjaardag.

Tot dusver niets abnormaals… maar Todd heeft het in zijn bericht over twee gezamenlijke projecten, terwijl de heren tot dusver eigenlijk enkel in Spider-Man 2 samen opdoken. Zou die vermeende Venom-game dan écht in ontwikkeling zijn? Of maken Venom en Spider-Man een verrassingsoptreden in de Wolverine titel?