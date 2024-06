Het is inmiddels alweer bijna 13 jaar sinds de release van Warhammer 40K: Space Marines voor de PS3, Xbox 360 en pc. Fans hebben lang gewacht op een vervolg en over een aantal maanden zal het moment dan eindelijk daar zijn. In aanloop naar de release in september heeft ontwikkelaar Saber Interactive een nieuwe video uitgebracht waarin meer gameplaydetails worden gedeeld.

In de trailer worden onder andere de verschillende modi in het spel belicht. Zo zullen spelers aan de slag kunnen gaan met de campagne, die zich een eeuw na het eerste deel afspeelt. De campagne is zowel solo als met zijn drieën in coöp te spelen.

Naast de campagne modus kunnen spelers natuurlijk ook aan de slag met verschillende online modi, zoals Operations, wat een coöp modus is waarin spelers één van de zes verschillende classes kiezen. Daarnaast zijn er ook nog andere multiplayer modi.

Warhammer 40,000: Space Marines 2 is vanaf 9 september beschikbaar voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Je kunt de trailer hieronder bekijken.