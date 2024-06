In het kader van de Shadow of the Erdtree lancering voor Elden Ring, heeft hardware fabrikant Thrustmaster een nieuw model van de ESWAP Pro Controller aangekondigd. Deze controller is een officieel gelicenseerd Shadow of the Erdtree model, wat dus met een speciale branding gepaard gaat.

Deze controller is voorzien van dezelfde features als de andere ESWAP controllers, maar kent een unieke print, geheel in teken van de uitbreiding. Dus als je Shadow of the Erdtree in stijl wilt spelen, dan is dit je beste keuze. Let wel, de controller is enkel beschikbaar voor de Xbox en pc, en het prijskaartje is met € 199,99 fors.

Een nadeel: de controller is nu nog niet beschikbaar, de release staat namelijk voor augustus gepland. Wel is het mogelijk de controller in pre-order te plaatsen.