Een kleine twee weken terug werd het Alice’s Adventures Special Pack aangekondigd voor PowerWash Simulator, maar toen gaf ontwikkelaar FuturLab nog geen releasedatum voor de extra content prijs. Lang hebben we daar niet op hoeven te wachten, want die informatie is nu bekendgemaakt.

De volgende betaalde uitbreiding voor de populaire schoonmaakgame verschijnt op 2 juli voor alle platformen waarop de game beschikbaar is. De uitzondering is PowerWash Simulator VR, die editie mag de nieuwe content iets later op 11 juli verwelkomen. Om de aankondiging te vieren is er een nieuwe trailer uitgebracht, zie hieronder.