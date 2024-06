Black Myth: Wukong liet recent weer van zich zien met een nieuwe trailer, maar dit ging gepaard met uitstel van de Xbox-versie daar waar de titel voor de PlayStation 5 en pc wel gewoon op de geplande releasedatum verschijnt. De Xbox-versie zou ‘geoptimaliseerd’ moeten worden, maar misschien is er meer aan de hand.

Jez Corden deed navraag bij Microsoft die met het onderstaande statement kwam, dat hij op Windows Central deelde; een statement waarbij we toch even onze wenkbrauwen moesten optrekken. Het gaat als volgt:

“We’re excited for the launch of Black Myth Wukong on Xbox Series X|S and are working with Game Science to bring the game to our platforms. We can’t comment on the deals made by our partners with other platform holders, but we remain focused on making Xbox the best platform for gamers, and great games are at the center of that.”