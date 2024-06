Pc-gamers kunnen al even genieten van Hades II, want er is op Steam immers een early access-versie beschikbaar. Deze is nu voorzien van alweer zijn derde update en die brengt toch best wel wat aanpassingen en veranderingen.

Zo zijn de Poms of Power bonussen verhoogd en wat wapens zijn sterker gemaakt. Tevens zijn verschillende onderdelen van de user interface aangepast voor een betere werking. Daarnaast zijn er veel aanpassingen en fixes op basis van community feedback, die ook als zodanig worden aangegeven.

De volledige, lange lijst van veranderingen kun je hier bekijken. Ook al is deze changelog flink, het valt nog onder een ‘kleine’ update. De volgende patch zal volgens de ontwikkelaar een ‘major update’ zijn. Wat dit in zal houden is nog niet bekend, maar die update verschijnt in ieder geval later dit jaar.