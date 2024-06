Sinds 21 juni leeft de Soulsborne community weer volledig op. Dit dankzij de Elden Ring: Shadow of the Erdtree uitbreiding. Deze uitbreiding is naar ons idee een must-have voor alle spelers van de game. Velen zijn inmiddels druk bezig met de zoektocht naar Kindly Miquella in de Shadow Realm.

Dankzij Bandai Namco weten we dat dit zelfs behoorlijk veel spelers zijn. In de eerste drie dagen na de release wist Shadow of the Erdtree maar liefst 5 miljoen spelers te bereiken en nu we een week verder zijn, ligt het actuele aantal ongetwijfeld nog veel hoger.

Dit heeft men natuurlijk te danken aan de uitstekende kwaliteit van de basisgame, die in bepaalde mate zelfs wordt overtroffen in de uitbreiding. Sterker nog: het is volgens Metacritic de hoogst beoordeelde uitbreiding voor een game ooit.