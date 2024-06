De studio achter Days Gone is al lange tijd bezig met een gloednieuwe IP. Veel meer weten we helaas niet, behalve dat het een triple a live service game betreft. Voor echt inhoudelijke informatie moeten we de onthulling afwachten, al komt er mondjesmaat wel wat algemene informatie naar buiten. Zoals nu, over de gebruikte engine voor deze mysterieuze titel.

Dankzij een voormalig medewerker van Studio Bend weten we dat de Decima Engine gebruikt wordt voor de nieuwe game. De oud-medewerker heeft op zijn LinkedIn-profiel staan dat hij bij Bend Studio aan een nieuwe IP heeft gewerkt die op de Decima Engine draait, duidelijker dan dat kan niet.

Deze engine is natuurlijk geen onbekende, deze is namelijk van de hand van Guerrilla Games en wordt gebruikt voor de Horizon-games alsook Death Stranding. Deze engine is in staat om prachtige plaatjes en werelden te creëren, dus dat schept natuurlijk verwachtingen.

Hopelijk komt de ontwikkelaar binnenkort met een onthulling, want het is alweer vijf jaar geleden dat Days Gone uitkwam.