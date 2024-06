Het is nog een paar maandjes wachten tot we met Astro Bot aan de slag kunnen en het is absoluut een titel om naar uit te kijken, zoals je in onze preview al hebt kunnen lezen. Hoewel het nog even duurt, weten we in de tussentijd al hoeveel ruimte de game van je SSD zal opslokken.

Het is naar huidige maatstaven gewoon te noemen, want Astro Bot zou in totaal 66GB nodig hebben. Dit is dan de kale versie, dus mogelijk dat het nog wat verder oploopt op het moment dat er patches voor uitkomen. Later zal de game ook van extra content voorzien worden, wat vast nog wat meer ruimte vereist.

Astro Bot is vanaf 6 september verkrijgbaar, exclusief voor de PlayStation 5.