Op 9 september verschijnt Warhammer 40,000: Space Marine 2 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Nog voor die release zouden we aanvankelijk aan de slag kunnen met een beta, maar die is helaas geannuleerd.

Ontwikkelaar Saber Interactive heeft op Steam aangegeven dat de focus volledig ligt op het optimaliseren en polijsten van de game, alsook het oplossen van diverse issues die nog aanwezig zijn. Omdat hun focus nu hier op ligt, is de geplande beta komen te vervallen.

“Space Marine 2 is almost ready. We are now entirely focused on optimization, polish and fixing remaining issues ahead of launch on September 9. This means we will not run a public online beta, as it would take the development teams away from preparing for the full launch, and our priority is to ensure the best possible experience at release.

We know this is disappointing news for some of you. As a thank you to those interested in participating, players who registered via the online signup before June 28, 2024, midnight Paris Time, will receive the limited Bolt Pistol skin.”