Vorige week kondigde Capcom de Dead Rising Deluxe Remaster aan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar dit zonder releasedatum. Tijdens Capcom Next afgelopen nacht heeft de uitgever meer informatie vrijgegeven, zo weten we nu dat de game digitaal op 19 september uitkomt en later nog fysiek.

De nieuwe uitgave is voorzien van verbeterde character modellen, een meer ontwikkeld ontwerp van de mall met daarbij realtime belichting en schaduw effecten. Dit zou de locaties een ander uiterlijk geven afhankelijk van de tijd op de dag. Dit alles wordt gepresenteerd in 4K en een framerate tot 60fps is mogelijk. Hier kun je een globale omschrijving van deze nieuwe uitgave vinden.

Naast een gewoon exemplaar van de game verschijnt er ook een Dead Rising Deluxe Remaster Deluxe Edition, die een tientje meer kost en 17 extra kostuums voor Frank bevat samen met 17 extra mall muzieknummers. Tot slot, als je de game in pre-order plaatst krijg je het Dead Rising Original Pack dat drie kostuums voor Frank bevat (Frank West 2006, Dead Rising 2’s Chuck Green en Willamette Parkview Mall Bee) en drie muzieknummers voor de mall.

De fysieke uitgave van de game zal in november verschijnen.