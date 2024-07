Capcom kondigde onlangs de heruitgave van de oorspronkelijke Dead Rising aan. Deze game zal als Dead Rising Deluxe Remaster op 19 september verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Sinds de officiële aankondiging komt er beetje bij beetje meer informatie naar buiten.

Zo ook via het officiële X-account van de game, waarop een overzicht is geplaatst van de belangrijkste verbeteringen die spelers mogen verwachten. Grafisch ziet de game er natuurlijk mooier uit zoals al bekend was, we mogen hierbij een framerate van 60fps verwachten tegenover een 4K resolutie.

In aanvulling komt de game met een nieuwe opslagfunctionaliteit, een verbeterde besturing, een betere AI van vijanden en aanvullende foto modus features. Daarnaast is ook de user interface op de schop gegaan, die nu nog beter zou moeten functioneren en de game is voorzien van 9 gesproken talen met in totaal 14 ondertitels.