Bungie werkt niet alleen aan Destiny 2, ook zijn ze al enige tijd bezig met Marathon die vorig jaar tijdens de PlayStation Showcase officieel aangekondigd werd. Deze game zou volgens eerdere berichten in 2025 moeten uitkomen na intern uitstel, maar het valt nog te bezien of dat gaat lukken.

De bekende journalist Jason Schreier heeft in de SkillUp’s Friends Per Second-podcast aangegeven dat het achter de schermen niet al te soepel met de ontwikkeling gaat. Het sentiment rondom de game zou ‘niet geweldig’ zijn en de mensen die hij over de game sprak, waren een paar maanden terug niet zeker dat de game de release in 2025 gaat halen.

“There’s a reason that it was planned for this year and slipped a whole year. The people that I’ve talked to are a little pessimistic about it even hitting its current planned deadline, but we’ll see. I don’t know exactly when that is, sometime in 2025, I’m not sure.

The sentiment is not great around it, at least as of a few months ago.”