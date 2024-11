Life is Strange: Double Exposure ligt sinds eind vorige maand in de winkels voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De Switch-versie zou later verschijnen en nu weten we wanneer precies.

Life is Strange: Double Exposure wordt zowel digitaal als fysiek aangeboden, maar beide zullen niet tegelijk uitkomen. De digitale versie zal vandaag beschikbaar worden gesteld. Voor de fysieke versie moet je nog flink wat geduld hebben. Deze zal namelijk pas vanaf 28 januari 2025 in de schappen van je favoriete winkel liggen.

De aankondiging van de releasedata gaat gepaard met een nieuwe trailer, zie hieronder.