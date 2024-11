Het is niet de eerste keer dat een populaire game een anime krijgt, maar misschien wel één van de weinige keren dat mensen echt uitkijken naar een fan-made anime. Wacht, wacht. Dit is niet zomaar iemand die wat zit te tekenen voor een YouTube filmpje (en als je daar nog aan twijfelt moet je maar eens de teaser trailer onderaan bekijken). Dit project wordt ontwikkeld door een volledig team van getalenteerde animators, genaamd Steins Alter.

Met deze update liet het team weten dat deze kortfilm in vier talen zal uitkomen: Engels, Japans, Frans en Braziliaans. Het jammere nieuws is dat de anime ongeveer een half jaar uitgesteld is. Deze moeilijke keuze werd gemaakt om de kortfilm er zo goed mogelijk te laten uitzien.