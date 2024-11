S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ligt na een heel lang ontwikkelproces eindelijk in de winkelrekken. De trotse vader van dit project, de studio GSC Game World, is terecht erg blij met de overwegend positieve reacties die het spel krijgt… maar erkent op X ook dat de titel de nodige technische onvolmaaktheden met zich meedraagt.

In het lange onderstaande bericht belooft GSC Game World dat het de komende weken en maanden S.T.A.L.K.E.R. 2 erg nauwgezet zal opvolgen. Eerst met hotfixes, die de ergste problemen de wereld uit helpen. Dan met grotere updates. En uiteindelijk – volgende maand al! – met een roadmap vol toekomstige content. Klinkt goed, toch?