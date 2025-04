Preview | Drag x Drive – Nintendo werkt aan verschillende games die uitgebracht zullen worden tijdens en na de lancering van de Nintendo Switch 2. Eén van de games die bij de Nintendo Direct-uitzending van eerder deze week werd aangekondigd, was Drag x Drive. Een game waarin spelers in een rolstoel zitten en in principe basketbal spelen. Klinkt niet als je meest alledaagse game, maar het blijkt in de praktijk bijzonder geinig te zijn, met name omdat deze game zich laat besturen door de muisfunctie van de Joy-Con 2-controllers.

Drie versus drie

In Drag x Drive zul je in teams van drie geplaatst worden in een soort skate omgeving. Dit wil zeggen dat de volledige omlijning van het speelveld een soort bowl is, waar je met je rolstoel eenvoudig op kan rollen. Het doel is simpel: bemachtig de bal en gooi die door de basket bij de tegenstander om punten te scoren. Hierbij is de puntentelling wat gevarieerd, wat afhankelijk is van de positie vanaf waar je scoort, bekend uit basketbal. Een twist in de gameplay is dat als je een trucje doet en vanuit daar scoort, dat je een bonuspunt krijgt. Dus het is verstandig om elke gelegenheid aan te grijpen in de lucht te spinnen in de buurt van de basket om vervolgens de bal er doorheen te smijten, zodat je op de tegenstander uitloopt.

Met een drie versus drie opzet is het speelveld niet te druk, maar tegelijkertijd is het ook niet al te groot. Hierdoor komen de spelers elkaar snel tegen en is de te overbruggen afstand ook nooit te lang. Mocht een tegenstander aan de bal zijn, dan is het zaak die tweemaal te raken om de bal uit zijn of haar handen te laten vallen en dat geeft je de kans om de bal zelf op te pakken. De tegenstander zal dit moeten zien te voorkomen door slim over het speelveld te bewegen of de bal af te spelen. Maar bij een verkeerd gemikte pass, kan het voorkomen dat je zo de bal in je schoot geworpen krijgt. En dat is in principe de basis van de gameplay, wat het erg eenvoudig maakt.

Intuïtieve besturing

Het sterkste punt van deze game is natuurlijk de onderscheidende manier van besturen, waarvoor je de muisfunctie gebruikt, zoals genoemd. Met de rechter Joy-Con bestuur je het rechterwiel van de rolstoel en met de linker, de linker. Het spreekt behoorlijk voor zich en om vooruit te rollen dien je beide Joy-Cons naar voren te schuiven. Achteruit schuiven betekent achteruit rollen en als je ze beide in tegengestelde richting draait, zul je kunnen draaien. Nu hebben wij geen ervaring met het rijden in een rolstoel, maar we kunnen ons voorstellen dat het voor mensen in een rolstoel buitengewoon natuurlijk aanvoelt.

Ook al zitten wij dus niet in een rolstoel, toch hadden we de gameplay zo onder de knie. De game legt het ook uitgebreid uit via een hands-on tutorial voordat je begint, en met een paar tellen weet je hoe het werkt. Hierbij is de motion sensor van de Joy-Cons ook belangrijk, want om de bal daadwerkelijk te gooien dien je een gooi beweging te maken. Hierbij heb je de keuze om dat met één hand te doen, wat ruimte laat om nog een beetje te bewegen met één wiel. Het risico is dat je minder accuraat gooit. Je kunt ook twee handen gebruiken, waardoor je een grotere kans van slagen hebt, maar daarmee laat je dus de wielen volledig los en ben je een gemakkelijker prooi voor tegenstanders om tegen je aan te rijden.

Korte potjes tussendoor

In de daadwerkelijke wedstrijdopzet die we na de tutorial konden spelen, gingen we een potje van drie minuten aan met als doel zoveel mogelijk punten te scoren. Na elk gescoord punt wordt het scorende team uit de eerste ring rondom de basket geduwd, wat de incasserende partij de ruimte geeft de bal te pakken en het spel op te bouwen. En zo gaat het de hele tijd heen en weer en de paar minuten in een wedstrijd vlogen voorbij, en smaakten naar meer. Dit voornamelijk dankzij de vlotte en leuke gameplay. Toch moeten we opmerken dat we ons wel afvragen hoe lang Drag x Drive leuk blijft. In essentie is het een zeer eenvoudige game, die zich perfect leent voor potjes tussendoor, maar om nu te zeggen dat het aanvoelt als een volwaardige game… niet echt. We weten echter nog niet wat we precies van het totaalpakket mogen verwachten, dus dat is nog even aankijken.

Voorlopige conclusie

Drag x Drive is een unieke game die de muisbesturing van de Nintendo Switch 2 op een uitmuntende manier gebruikt en hierbij ook zeer natuurlijk dan wel intuïtief aanvoelt. Het is leuk om op deze manier een game te spelen, want het brengt echt een volledig nieuwe ervaring. De potjes kunnen ook erg intens zijn en de meer geoefende speler zal straks prachtige trucjes uit zijn mouw kunnen schudden om het scoren net wat meer flair te geven. Wat dat betreft is het een interessante titel voor de Nintendo Switch 2 die later deze zomer uitkomt, al zijn we erg benieuwd wat Drag x Drive nog meer te bieden heeft. Hopelijk heeft het meer om handen dan dit, want hoewel het absoluut leuk is om de game te spelen, zal het als volwaardige titel wel meer dan enkel 3 versus 3 wedstrijden moeten bieden.