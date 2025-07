Probeer Drag x Drive in augustus uit via een demo

Over een kleine maand komt de nieuwe first-party Nintendo-game, Drag x Drive uit voor de Nintendo Switch 2. Deze rolstoelbasketbal game moet de show stelen met zijn unieke gebruik van de Joy-Con muisfunctie. Binnenkort kunnen we voor het eerst testen of dat het spel zijn doel bereikt.

Op 9 en 10 augustus kan je als Nintendo Switch Online abonnee Drag x Drive uitproberen via een demo. Dit is eerder ongebruikelijk voor Nintendo en waarschijnlijk hopen ze zo meer interesse te creëren voordat de game uitkomt.

“Eager to hit the court in Drag x Drive? Get a sneak peek with the Drag x Drive: Global Jam demo event! This event takes place on Aug 9 and 10, exclusively on Nintendo Switch 2 for Nintendo Switch Online members.”