Drag x Drive overview trailer en Global Jam start binnenkort

Nintendo heeft een overview trailer van maar liefst 7 minuten gedeeld voor hun first-party game, Drag x Drive. Tot nu toe heeft het Japanse bedrijf nog niet veel getoond van hun rolstoel basketbal game, maar met dit nieuwe beeldmateriaal hebben we een beter zicht op wat we mogen verwachten.

Daarnaast kreeg de Global Jam demo die beschikbaar is op 9 en 10 augustus nog bijkomende informatie. Tijdens dit online evenement krijg je de kans om de game uit te testen. Zeker doen als je twijfelt of deze game iets voor jou is. Drag x Drive komt op 14 augustus uit voor de Nintendo Switch 2.