Cast van Indiana Jones and the Great Circle vertelt over hun ervaringen in nieuwe video

Schatzoekers kennen we inmiddels wel in het landschap van games. Denk hierbij aan iconische figuren als Nathan Drake en Lara Croft. Een andere legendarische schatzoeker en archeoloog verscheen eind vorig jaar ook ten tonele, namelijk Indiana Jones. Ook dit is uiteraard een personage dat bij iedereen bekend is en Indiana Jones and the Great Circle was op zichzelf ook een fantastische game, zoals je in onze review kunt lezen.

Het moet haast wel surrealistisch aanvoelen om onderdeel te zijn van het Indiana Jones-universum. Dat blijkt ook wel uit een nieuwe video over de game, waarin de cast uitgebreid over hun ervaringen vertelt bij het opnemen van deze titel. Troy Baker – die de stem van Indiana Jones met verve vertolkt – is uiteraard van de partij, maar ook andere castleden, zoals Alessandra Mastronardi, Tony Todd en Marios Gavrilis, vertellen over hun ervaringen.

Indiana Jones and the Great Circle verschijnt op 17 april voor de PlayStation 5.