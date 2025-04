Koreaanse Nintendo-website ‘verklapt’ extra details voor verschillende Nintendo Switch 2-games

Enkele dagen geleden toonde Nintendo heel wat beelden van verschillende Nintendo Switch 2-games. Tegelijk zijn er ook heel wat Nintendo-websites wereldwijd geüpdatet en we willen het even specifiek hebben over de Koreaanse versie. Daar stonden namelijk (heel even) enkele heel interessante dingen op…

Op ResetEra verscheen namelijk de onderstaande banner van Donkey Kong Bananza, de nieuwe Donkey Kong-game die werd aangekondigd.

Deze prent verschilt van de andere box arts, want hier staat een extra personage op dat nog niet is aangekondigd: Pauline. Pauline kennen we uiteraard van Super Mario Odyssey, dus misschien impliceert dit wel een link met die game? Nintendo heeft inmiddels de afbeelding weer aangepast, dus dit gedrag is best wel mysterieus…

Er is meer, maar dan over een andere game: ook van Mario Kart World dook een wel heel interessant plaatje op. Op Reddit kan je een screenshot bekijken van een icoontje dat hoogstwaarschijnlijk van de befaamde (of beruchte) Rainbow Road lijkt te zijn. Deze track werd nog niet aangekondigd, maar het mag geen verrassing zijn dat hij in de game zal zitten.