FromSoftware onthult nieuwe details over Switch 2-exclusive The Duskbloods

De aankondiging van The Duskbloods van ontwikkelaar FromSoftware was één van de grootste verrassingen tijdens de Nintendo Switch 2 Direct. Nu dat we een aantal dagen verder zijn is er meer informatie naar buiten gekomen over de game en weten we iets beter wat we kunnen verwachten.

In tegenstelling tot de meest populaire FromSoftware-games zal The Duskbloods geen character creator hebben, maar een specifieke set aan personages genaamd ‘Bloodsworn’. Deze personages hebben speciale bovenmenselijke krachten en hebben elk unieke wapens en vaardigheden. Director Hidetaka Miyazaki geeft aan dat de gameplay hierdoor dynamisch zal zijn en het mogelijk maakt voor spelers om creatief te werk te gaan.

“The Bloodsworn possess superhuman abilities thanks to special blood, so their actions are more dramatic than anything seen in our previous titles. Even basic character actions in this game, such as sprinting, super jump, and double jump, are designed to be dynamic and stress-free and are complemented by each character’s unique weapons and abilities, allowing for a wide range of creativity.”