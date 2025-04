Miyazaki stelt ons gerust dat FromSoftware nog steeds singleplayer-games zal maken

Tijdens de recente presentatie van de Nintendo Switch 2 was ook gevierd ontwikkelaar FromSoftware van de partij. Hun nieuwste game werd daar namelijk aangekondigd: The Duskbloods. Dit wordt een PvPvE titel die wordt gemaakt door Hidetake Miyazaki ‘himself’, exclusief voor de Nintendo Switch 2. Als multiplayer-games echter niet zo je ding zijn: maak je geen zorgen!

In een interview liet Miyazaki weten dat de ontwikkelaar niet plots volledig gefocust is op multiplayer-titels. FromSoftware zal nog steeds actief singleplayer-games blijven maken, zoals we van hen gewend zijn.

“As previously mentioned, this is an online multiplayer title at its core, but this doesn’t mean that we as a company have decided to shift to a more multiplayer-focused direction with titles going forward. The Nintendo Switch 2 version of Elden Ring was also announced, and we still intend to actively develop single-player focused games such as this that embrace our more traditional style.”