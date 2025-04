Cyberpunk 2077 is iets aan het teasen… maar wat?

Cyberpunk 2077 kende jaren geleden een eerder rommelige start, maar is ondertussen fel verbeterd en blijft daardoor een flinke fanbase achter zich scharen. De game maakt binnenkort ook de overstap naar de Nintendo Switch 2 en ontwikkelaar CD Projekt RED zou wel eens meer dan alleen dat in petto kunnen hebben. Er wordt namelijk iets geteasd op sociale media…

Op X zien we al een tijdje een verjaardagskalender passeren, waarop we terugzien op welke data de belangrijkste personages geboren zijn. De bedoeling? Fans deze fictieve verjaardagen laten vieren met screenshots en artwork. Allemaal onschuldig en niet bepaald onlogisch… ware het niet dat de kalender ook enkele gecodeerde afbeeldingen bevat. De reden hierachter is onbekend.

Het officiële X-kanaal van de game speelt met onze verwachtingen. Meer dan een cryptische “well”, gevolgd door een al even mysterieuze emoji, moeten we niet verwachten. Het ziet er dus naar uit dat Cyberpunk 2077 fans iets hebben om naar uit te kijken, al blijft het vooralsnog koffiedik kijken wat precies. Een nieuw DLC-hoofdstuk? Of gaat het om de anime op Netflix?

De toekomst zal het uitwijzen…