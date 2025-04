Bungie zal aanstaande zaterdag Marathon onthullen

Nadat de sociale media van PlayStation de afgelopen dagen allemaal zijn aangepast naar de kleurstelling van de nieuwe Bungie-game, Marathon, is het nu wachten op de officiële onthulling. Lang zal dat niet meer duren, want Bungie heeft aangekondigd dat we op zaterdag 12 april de officiële onthulling mogen verwachten.

Dit doet men via een teaser trailer waarin we wat beelden te zien krijgen, al is het geen gameplay. De onthulling staat gepland voor 19:00 uur ’s avonds, dus als je erg benieuwd bent naar deze nieuwe game, zet de datum en tijd in je agenda.