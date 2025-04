The Crew-rechtszaak: Ubisoft stelt dat spelers nooit eigenaar waren van de game

Ubisoft heeft in 2024 de servers van The Crew uitgeschakeld waardoor de game op geen enkele mogelijkheid of manier te spelen valt. Vervelend, met name voor de mensen die de game ooit hebben gekocht en de waarde van hun aankoop letterlijk hebben zien verdampen. Als gevolg hiervan is er een rechtszaak tegen Ubisoft aangespannen.

Hoewel Ubisoft indirect erkent dat het niet de juiste manier is om dit soort dingen aan te pakken, getuige de belofte The Crew 2 en The Crew: Motorfest van offline modi te voorzien, slaan de advocaten nu terug op de aanklacht die is ingediend.

Ubisoft heeft namelijk een motie ingediend om de rechtszaak te verwerpen, dit onder het argument dat men geen zaak heeft omdat ze niet de eigenaar van de game zijn. Spelers kopen simpelweg een licentie om de game te kunnen betreden in een beperkte capaciteit.

“Frustrated with Ubisoft’s recent decision to retire the game following a notice period delineated on the product’s packaging, Plaintiffs apply a kitchen sink approach on behalf of a putative class of nationwide customers, alleging eight causes of action including violations of California’s False Advertising Law, Unfair Competition Law, and Consumer Legal Remedies Act, as well as common law fraud and breach of warranty claims.”

Of het argument standhoudt is nog maar de vraag, want de oorspronkelijke aanspanners van de rechtszaak hebben al gereageerd met het bericht dat de activatie codes voor The Crew geldig zouden blijven tot 2099. Dit impliceert dat de game veel langer speelbaar zou blijven.