Ubisoft kondigde vorig jaar aan dat ze de servers van The Crew uit zouden gaan schakelen in maart. Dat is inmiddels gebeurd en daarmee is een game die door 12 miljoen mensen is gekocht in één keer onspeelbaar geworden, omdat de game niet over een offline modus beschikt. Een wat gevoelige situatie, want is dit ethisch juist om te doen? Je laat immers mensen die voor iets betaald hebben in de kou staan.

Ubisoft lijkt zich niks van de kritieken aan te trekken en dit is op zich een teken aan de wand met meer online games, zeker als het op titels van Ubisoft aankomt. Je kan er immers niet vanuit gaan dat je ze bij een online verplichting altijd kan blijven spelen. Een offline patch uitbrengen is immers geen garantie, wat The Crew wel bewijst. Fanatieke spelers hebben daarom zelf het heft maar in handen genomen en werken aan een terugkeer.

Een klein groepje spelers werkt onder de naam Whammy4 aan een eigen infrastructuur om The Crew speelbaar te houden. Ze hebben een video online gezet, waarin je de game in actie ziet op hun servers. Daarmee hebben ze de basis up & running, maar het duurt nog even voordat The Crew weer door iedereen gespeeld kan worden (op pc).

Whammy4 heeft in een interview met Eurogamer aangegeven dat ze hopen het gereed te hebben voor de tiende verjaardag van de franchise, wat in december dit jaar zal zijn. Het beste nieuws is dat de game – bij de livegang van hun servers – gratis online gespeeld kan worden.