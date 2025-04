Releasedatum van Mafia: The Old Country is gelekt

Ontwikkelaar Hangar 13 werkt al een lange tijd aan Mafia: The Old Country, die vorig jaar tijdens Gamescom Opening Night Live werd aangekondigd. De release staat voor ergens dit jaar gepland, maar wanneer precies was tot op heden onbekend. De datum is nu echter voor de officiële aankondiging gelekt.

Via een blogpost op steam is per abuis de datum van 8 augustus genoemd, wat nu is aangepast. Maar zodra eenmaal iets op het web staat, gaat het als een lopend vuurtje rond en dus heeft de aanpassing weinig zin gehad. De post gaat over de aanwezigheid van de game op PAX East, waar de ontwikkelaar nieuwe gameplay zal tonen.

Het zal ongetwijfeld de bedoeling zijn geweest om tijdens dat evenement volgende maand de releasedatum bekend te maken, maar die ligt nu dus al op straat. Mafia: The Old Country verschijnt op 8 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.