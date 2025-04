Death Stranding 2 is voor 95% klaar

Met een releasedatum eind juni doemt Death Stranding 2 steeds meer op aan de horizon. Hideo Kojima’s langverwachte vervolg op één van de meest unieke games die we op de vorige generatie consoles te spelen kregen zal immers op 26 juni in de winkelrekken belanden. Dat de verwachtingen hoog gespannen staan, is absoluut een understatement.

In zijn podcast – gespot door @Genki_JPN op X – heeft Kojima nu aangegeven dat Death Stranding 2 voor 95% klaar is. Hij vergelijkt het ontwikkelproces met een dag van vierentwintig uur, waarop de klok net tien uur ’s avonds geslagen heeft. Nog twee uur (metaforische) ontwikkeltijd te gaan dus. Dat klinkt bemoedigend… We zijn benieuwd!