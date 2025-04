De remaster van Fallout 3 staat nog steeds op de planning

Het proces tegen Microsoft met betrekking tot het aanwerven van Activision bleek een goudmijn aan informatie te zijn, ook met betrekking tot informatie aangaande andere uitgevers. Zo leerden we dat Bethesda aan een heruitgave van The Elder Scrolls IV: Oblivion sleutelde en kwamen we erachter dat Id Software een prequel op DOOM (2016) – toen nog DOOM: Year One genoemd – voor ons in petto had. Ook een remaster van Fallout 3 zou volgens de tijdens het proces vrijgegeven documenten op de planning staan.

Omtrent dat laatste project bleef het evenwel lang stil. Tot nu. Bekend lekker NateTheHate2 liet op X weten dat de Fallout 3 remaster nog steeds in de maak is, maar voegt er onmiddellijk aan toe dat we er nog lang op zullen moeten wachten. Jammer, maar als dat betekent dat het eindresultaat een hogere kwaliteit haalt, dan hebben we daar vrede mee. Laat maar komen!