Nieuwe F1 25 video gaat dieper in op de authenticiteit en aanpassingsmogelijkheden

Er zit weer een nieuwe F1-game aan te komen en reken maar dat we dat zullen weten. Om ons hiervoor al wat warm te maken deelt EA Sports regelmatig een nieuwe video over de game. Recent was het nog de beurt aan MyTeam en MyCareer, vandaag gaat het over de authenticiteit en de aanpassingsopties.

Zo heeft het team gebruikgemaakt van LIDAR, oftewel Light Detection And Ranging. Hierbij meet je eigenlijk de tijd tussen het zenden en ontvangen van de reflectie van een laser signaal, om te bepalen wat je afstand tot een bepaald punt is. Dit geeft je, aan de hand van een hele hoop punten, een soort gedetailleerde hoogtekaart, die dan gebruikt kan worden om elke bump en verhoging in het circuit ook digitaal te kunnen weergeven, waardoor de circuits nu realistischer zijn dan ooit.

Niet alleen audiovisueel zet de game een stapje vooruit, ook de aanpassingen aan de wagens en zeker de sponsors zijn herwerkt. Zo heb je nu meer vrijheid en kan je je wagen meer bestickeren zoals jij dat wilt. Voor de volledige uitleg, bekijk je best even de onderstaande video. F1 25 is vanaf 30 mei verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.