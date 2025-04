Days Gone krijgt ook update op pc naar aanleiding van de PS5-remaster

Op 25 april verschijnt de PS5-remaster van Days Gone, maar de PlayStation is niet het enige platform dat updates zal krijgen. Ook op pc zal de game in een nieuwer jasje worden gestoken, want Sony heeft in een bericht op Steam laten weten wat spelers op pc mogen verwachten.

Iedereen die de game op pc in z’n bezit heeft, krijgt updates die de game wat (grafisch) dichter bij de PS5-remaster brengen.

DualSense haptic feedback support

Accessibility features

World graphical improvements

New Atmospheric/Sky simulation using ozone and spectral light simulation: Improves overall color tone and produces more accurate light intensities for the sky and sunlight

Significantly darker night time

Improved screen space indirect lighting and ambient occlusion effects

Double shadowmap resolution when Shadow Quality is set to Highest

Additional improvements

Daarnaast zal je ook de ‘Broken Road’ DLC kunnen aanschaffen (voor € 10,-), waarmee je dan toegang krijgt tot de nieuwe modi die de remaster met zich meebrengt.