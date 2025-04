Nieuwe trailer viert de launch van Days Gone Remastered

Of we echt een remaster van Days Gone nodig hadden, daar valt over te discussiëren, maar wat wel als een paal boven water staat, is dat er eentje is verschenen. Recent hadden we het al over de verbeteringen van deze nieuwe versie en nu is het moment dus eindelijk daar.

Gisteren verscheen de remaster van Days Gone en om dat te vieren deelde PlayStation een launch trailer van de game, die je hieronder kan terugvinden. Daarmee lijkt het boek Days Gone wel gesloten te zijn, want de kans op een vervolg is nagenoeg nihil.

Of de remaster de moeite waard is, dat vertellen we je binnenkort in een special.