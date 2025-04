Meer info gegeven over de nieuwigheden van Days Gone Remastered

Op 25 april mogen we opnieuw de wereld van Days Gone betreden, want dan komt de PS5-remaster van deze zombiegame uit. De remaster zal enkele nieuwe features bevatten en die worden even uitgelicht in een PlayStation blogpost.

Kevin McAllister van Bend Studio spreekt over de verschillen die we kunnen verwachten in de remaster. Uiteraard zijn er technische verbeteringen (betere belichting, betere schaduwen, etc.), maar ook verschillende nieuwe modi worden aan het pakket toegevoegd. Zo kunnen we aan de slag gaan met de nieuwe ‘Horde Assault Mode’, een survival modus waarin je in een open gebied wordt gedropt waarbij je van langs alle kanten zal omsingeld worden door zombies.

Daarnaast komt er ook ‘Speedrun Mode’, die exact is wat de naam zegt: een modus waarin je zo snel mogelijk het spel moet zien te doorlopen.

“Speedrun mode is separated from the other modes. When you go into speedrun mode, you can play it on any of the difficulties. There’s an always-on-screen timer that will pause during cinematics. Each time you go through, it records your time next to that difficulty. At the very end of your speed run, you get a special graphic showing your detailed stats to share.”

Ten slotte is er nu ook een permadeath modus, waarin de dood wel heel definitief is. Legt Deacon het loodje, dan mag je helemaal vanaf het begin opnieuw beginnen. Je kan er echter wel voor kiezen om per act te spelen, zodat je dan toch niet helemaal vanaf 0 opnieuw moet beginnen bij een sterfgeval. Een enorm gevaarlijke modus dus, voor de echte die-hard fans!