Special | Days Gone Remastered – Bend Studio bracht in 2019 de game Days Gone uit voor de PlayStation 4. Een gloednieuwe IP met in de hoofdrol een biker in een post-apocalyptische wereld geteisterd door Freakers. Snelle zombies die met name in grote hordes nogal gevaarlijk zijn. Het avontuur is en blijft de moeite waard, al kende de game op de PlayStation 4 wel de nodige performance problemen. Ook kende de game bugs en andere issues. Dit is in de loop der tijd tot op zekere hoogte aangepakt, maar desalniettemin staat de game niet als de beste productie vanuit Sony Interactive Entertainment te boek. Hoewel de oorspronkelijke ontwikkelaars graag een vervolg willen maken lijkt dat er niet in te zitten, maar wel kunnen we nu met de remaster aan de slag.

Frames no longer Gone

Gezien de performance op de PlayStation 4 destijds wisselvallig was in met name de framerate, werd de game al snel gekscherend Frames Gone genoemd. Met de capaciteit van de PlayStation 5 is er natuurlijk meer mogelijk en de belangrijkste hamvraag is nu natuurlijk hoe de game op deze console presteert. Daarover kunnen we kort zijn: veel beter. De game voorziet je van twee of drie grafische modi: Performance en Quality, alsook Enhanced op de PlayStation 5 Pro. In de eerste modus speel je de game op een 1800p resolutie met 60fps. In Quality mag je een 2880p resolutie verwachten op 30fps en als je op de PlayStation 5 Pro speelt speel je op 1584p met 60fps. In dit laatste geval wordt de 4K output gerealiseerd door PSSR.

Bij elke grafische modi wordt specifiek aangegeven dat het doel de aangeven framerate is, wat suggereert dat die niet 100% stabiel is. In de praktijk hebben we nagenoeg geen framedrops gemerkt en is de ervaring in dat opzicht bijzonder soepel. Al moeten we wel opmerken dat de Quality modus met 30fps gewoon niet zo fijn is. Gezien het er behoorlijk hectisch aan toe kan gaan met veel Freakers, is 30fps niet vlot genoeg. Het valt daarom aan te raden om voor Performance te gaan en als je op de Pro speelt om dan sowieso voor Enhanced te kiezen, want dat levert de beste speelervaring op. Dit betekent dat je ietsje inboet op visuele kwaliteit, maar groot zijn de verschillen niet.

Qua performance komt Days Gone dus een stuk beter uit de verf en dat is een fijne vooruitgang, al moeten we opmerken dat het nog steeds niet 100% perfect is. Zo hebben we meermaals gehad dat als we de game pauzeerden, we bij terugkeer te maken hadden met een plotselinge zwart-wit filter die de game praktisch onspeelbaar maakt. Een restart is de oplossing, maar dit zijn wel van die dingen die eigenlijk niet mogen voorkomen. Zeker niet bij een remaster, waarbij men in principe een tweede kans krijgt om ook de laatste issues glad te strijken. Gelukkig komt het nauwelijks voor en het is goed mogelijk dat lang niet iedereen hier tegenaan loopt, dus we nemen het voor lief.

In visueel opzicht is de game verder van verschillende verbeteringen voorzien. Zo zijn textures logischerwijs scherper, maar ook de belichting is wat aangepast en bepaalde details springen meer in het oog. Het zijn de standaard verbeteringen die je verwacht en die zorgen ervoor dat Days Gone er in deze uitgave weer net wat beter uitziet. Tegelijkertijd is het ook geen enorme stap vooruit, want de game was op de PlayStation 4 eigenlijk al best wel mooi. Days Gone komt in dat opzicht prima mee met de huidige standaard, maar zal geen prijzen winnen voor het visuele spektakel. Daarbij komt nog dat pop-in niet helemaal uitgesloten is. Het komt nog steeds voor, zij het wel aanzienlijk minder dan destijds op de PlayStation 4.

Nieuwe toevoegingen

Qua gameplay is het avontuur van Deacon St. John precies zoals destijds, dus als je het verhaal en de gameplay kent zul je weinig nieuws treffen. Dit gaat dan op voor de verhalende modus, waar je het meeste van je tijd zult spenderen. Nieuwigheden daarin betreffen vooral het toepassen van DualSense elementen, zoals haptische feedback en adaptieve triggers. Zoals altijd is dat een geinige toevoeging die net wat meer immersie brengen, maar het is ook niet direct een wereld veranderende toevoeging. Met andere woorden: het voegt wat toe, maar als je niet beter weet mis je eigenlijk ook niet zoveel. Toch heeft de ontwikkelaar het zich niet té gemakkelijk gemaakt, want er zijn wel degelijk aanvullende mogelijkheden om de game meer leven te geven.

Zo is het mogelijk de game op Permadeath te spelen, wat in de context van dodelijke Freakers natuurlijk een leuke toevoeging is. Dit spreekt verder wel voor zich: als je doodgaat is het game over, dus je zult extreem voorzichtig te werk moeten gaan. Ben je meer van snelheid? Dan kun je aan de slag in de Speedrunner modus, waarin de game voor je bijhoudt hoelang je met secties bezig bent. Andere quality-of-life toevoegingen zijn de mogelijkheid om QTE’s automatisch te laten verlopen op hogere moeilijkheidsgraden en de optie om de snelheid van de game aan te passen, waardoor je zelf kan tweaken hoe vlot de gameplayloop gaat. Ideaal in het kader van toegankelijkheid. De grootste nieuwe toevoeging is echter de Horde Assault modus.

Overleef zo lang mogelijk

Hoewel Horde Assault qua concept verre van nieuw is, heeft de ontwikkelaar wel alles gedaan om dit een zo goed mogelijke toevoeging te maken. Het is namelijk gebaseerd op progressie. Zo heb je bij aanvang één map waarop je kunt spelen en door Freakers te doden, die in golven komen, bouw je punten op. Bij voldoende punten unlock je de volgende map. Om dit te versnellen krijg je willekeurige opdrachten tijdens een run, die voor een boost in de score zorgen maar eventueel ook een extra uitdaging kunnen brengen. Op elke map kun je vrij looten tussen de golven door, waardoor je je weer kan voorbereiden op het volgende gevecht en dit proces herhaalt zich net zolang tot je doodgaat.

Door te blijven spelen zul je ook in level omhoog gaan en zo speel je weer nieuwe beloningen vrij, zoals skins en andere zaken. Daarnaast is het mogelijk om modifiers vrij te spelen per level dat je omhoog gaat en die bestaan zoal uit oneindige stamina, mêlee wapens die niet stukgaan, direct herladen van wapens, de motor kan meer hebben, enzovoort. Daar tegenover staan dan weer negatieve effecten als minder effectieve healing, verlies van munitie bij herladen, uitgeschakeld craften en meer. Afhankelijk van de modifiers die je inschakelt krijg je een positieve of negatieve boost in de score, waardoor je zelf meer invloed hebt op hoe je de modus speelt. En hoe meer je het speelt, hoe meer opties erbij komen wat voor een langere levensduur zorgt.

Conclusie

Days Gone is verre van een oude game, dus in die zin is de vraag of een remaster terecht is eenvoudig te beantwoorden: niet echt. Ja, de game draait nu een stuk soepeler en is ook voorzien van verschillende quality-of-life verbeteringen, alsook nieuwe modi. Maar als je de game destijds op de PlayStation 4 al gespeeld hebt, mis je niet per se iets als je deze nieuwe uitgave overslaat. Dat gezegd hebbende, Days Gone Remastered is logischerwijs de beste uitgave van de game, die in technisch opzicht beter presteert en de nieuwe toevoegingen zijn een leuke aanwinst. Die hard fans zullen zich er absoluut opnieuw mee kunnen vermaken en als je Days Gone eerder geen kans hebt gegeven, is nu het moment daar om dat wel te doen.