Dit is hoe een vervolg op The Legend of Zelda: The Wind Waker er kan uitzien

Begin deze maand werd aangekondigd dat GameCube-games naar de Nintendo Switch 2 komen. Daarbij werd meteen onthuld dat The Legend of Zelda: The Wind Waker een van de eerste titels zal zijn die beschikbaar wordt via Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Een langverwachte toevoeging waar veel fans naar uitkeken.

Deze plotse aandacht op de game wakkert meteen nieuwe hoop aan: komt er eindelijk een vervolg op The Wind Waker? Ook YouTuber 16-Bit Dreams stelde zich die vraag en maakte een indrukwekkende fanmade trailer van hoe zo’n vervolg eruit zou kunnen zien. Het resultaat is een prachtige mix van The Wind Waker en Breath of the Wild, en het ziet er fantastisch uit.