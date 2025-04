Ubisoft maakt volgende week toekomstplannen Assassin’s Creed: Shadows bekend

Nu Assassin’s Creed: Shadows enige tijd verkrijgbaar is, begint het langzamerhand tijd te worden om vooruit te kijken. Lang hoeven we niet te wachten op meer informatie, want Ubisoft heeft aangekondigd dat ze volgende week meer details zullen delen.

Op 30 april zal de uitgever bekendmaken wat de post-launch content plannen zijn. Nu weten we al dat er een uitbreiding zal verschijnen, maar dat is Ubisoft kennende lang niet alles wat er in de pijplijn zit. Het hoe en wat is echter nog in nevelen gehuld.

Naast nieuwe content is de verwachting dat de uitgever ook een roadmap deelt met betrekking tot updates die ze voor de titel gepland hebben staan. Afijn, volgende week meer informatie en als je benieuwd bent naar de titel: hier onze review.